Саранск, 31 января, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 155 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 38 725 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе подтвердили 43 915 случаев заражения коронавирусом, из них 311 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1148 человек, четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 670 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3704 человек.