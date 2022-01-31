Ульяновск, 31 января, 2022, 14:01 — ИА Регнум. В Ульяновской области количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом несколько дней подряд остаётся примерно на одном уровне. И снизилось количество госпитализированных больных. Такие обновлённые данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

По сведениям на 31 января, в Ульяновской области с начала пандемии официально подтверждено 128 506 случаев заражения коронавирусом. В том числе за последние сутки (30 января) лабораторно выявлено 796 носителей инфекции — это на четыре больше, чем было 29 января.

Отметим, что последние четыре дня подряд (с 27 по 31 января) в регионе регистрируют от 790 до 796 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Суточное количество госпитализированных в Ульяновской области снизилось: если 28 января увезли в ковидные госпитали 85 пациентов, а 29 января — 53, то 30 января — 41 больного.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области из-за всплеска заболеваемости ковидом и ОРВИ на дистанционный формат обучения переведены все школы, колледжи и техникумы. Также приостановлены тренировки для детей в спортивных учреждениях, временно прекратили работу кружки и секции.