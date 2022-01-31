Владимир, 31 января, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки были госпитализированы 40 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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31 января подтверждено 774 новых случая заражения коронавирусом — на 124 больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 89 тыс. 828 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 81 тыс. 778 пациентов, в том числе 372 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 3094 человека. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.