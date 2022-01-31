Псков, 31 января, 2022, 14:29 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Псковской области с COVID-19 госпитализировали 11 человек, что в два раза меньше, чем сутками ранее. Об этом 31 января сообщили в федеральном оперштабе.

Pskov.ru Спасо-Мирожский монастырь в Пскове

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По данным регионального штаба, в Псковской области за сутки выявили 257 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на восемь случаев больше, чем сутками ранее. При этом в Пскове зафиксировали 156 случаев заболевания ковидом. Спад заболеваемости в регионе пока не отмечается.

За сутки от ковида, как основной причины смерти, скончались пять человек, что на одного человека больше, чем за предыдущие сутки.

Число переболевших COVID-19 за сутки пополнил 141 человек. Это на 15 человек меньше, чем за 29 января. После продолжительного роста этого показателя статистика немного сократилась.

За всё время пандемии в Псковской области обнаружили 75 680 случаев заражения коронавирусом. От ковида скончались 1432 человека, а выздоровели — 70 590 человек.