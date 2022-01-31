Омск, 31 января, 2022, 13:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались 13 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 (30 января — 14). Об этом ИА REGNUM сообщили 31 января в федеральном оперативном штабе.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Аппарат ИВЛ

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Таким образом, за весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали уже 3535 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявлено 1007 носителей коронавируса, госпитализировано 99 человек, выздоровели 252 ковид-пациента.