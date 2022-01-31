Красногорск, 31 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Подмосковье растет число госпитализаций пациентов с COVID-19. Об этом 31 января заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По её словам, на данный момент среднесуточная госпитализация на территории Подмосковья с 24 по 30 января составляла порядка 700 человек.

«Количество госпитализаций у нас начало расти. Среднесуточная цифра составляет почти 700 человек. Последние дни она составляла 750−760 человек в день», — сказала Стригункова.