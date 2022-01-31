Москва, 31 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. На сегодняшний день из подземных газовых хранилищ (ПХГ) Европы извлечено 80,3% из объёма, закачанного в них в прошлый летний период газа. Об этом 31 января сообщает российская компания Газпром со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Отмечается, что объем активного голубого топлива в европейских ПХГ на 27,3% меньше в сравнении с прошлым годом. В то же время, общий уровень наполненности хранилищ газа в Европе снизился до 39%, а в Германии и Франции — до 37% и 36%.

Также указывается, что подобная ситуация наблюдается в ПХГ Украины, в которых, по состоянию на 29 января, газа было на 46,1% меньше, чем в это же время в 2021 году, и на 3,8 млрд куб. м менее, чем на дату начала закачки в апреле минувшего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что альтернативные маршруты поставок газа обсуждают США и ЕС.