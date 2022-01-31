Астрахань, 31 января, 2022, 13:53 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки был госпитализирован 71 пациент с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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31 января подтверждено 478 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего на территории региона было выявлено 88 тыс. 948 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 80 тыс. 739 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 128 — за последние сутки.

За весь период скончались 2659 человек. Шесть новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.