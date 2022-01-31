Оренбург, 31 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Оренбургской области за прошедшие сутки (30 января) в COVID-центры поступили 20 новых пациентов, что в 2,4 раза меньше, чем днем ранее. Информация об этом опубликована на сайте оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За день ковидные госпитали покинул 251 пациент в связи с выздоровлением. С начала пандемии от болезни оправились 101 877 оренбуржцев. Скончались от коронавирусной инфекции 3592 человека, в том числе один за прошедшие сутки.

В настоящее время в стационарах находятся 594 человека с диагнозом COVID-19. Состояние 151 пациента оценивается как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 22 человека, еще 300 пациентов получают кислородную поддержку.

С конца марта в Оренбуржье зарегистрировано 117 885 заражений коронавирусом. В течение суток, 30 января, выявлено 1219 новых случаев.