Красногорск, 31 января, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Подмосковье существенно выросло число пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому. Об этом 31 января заявила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Для начала остановлюсь на общих цифрах. Количество выявленных в сутки случаев у нас в среднем почти 9 тыс. Пик два дня — 11,5 тыс.» — сказала Стригункова.

По её словам, количество пациентов с коронавирусом, которым оказывают амбулаторную медпомощь выросло в два раза — на данный момент в регионе 108 тыс. человек болеют COVID-19 и лечатся на дому.