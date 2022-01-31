Чебоксары, 31 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Чувашии уровень коллективного иммунитета в рамках кампании по вакцинации от COVID-19 составляет 52,4%. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По оперативной информации (на 28 января), в республике прививку от ковида сделали 636 576 жителей, в том числе укололись двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию) 600 032 человека.

Коллективный иммунитет от COVID-19 в Чувашии оценивается на уровне 52,4%.

Согласно сведениям оперативного штаба, в республике выполняется один норматив из пяти, на основании которых принимаются решения об ужесточении или ослаблении ограничений. Это охват тестированием: в Чувашии он превышает 300 в расчёте на 100 тыс. населения. Остальные показатели ниже нормативных значений: это уровни коллективного иммунитета и заболеваемость COVID-19, занятость коек с ИВЛ и загруженность коечного фонда.

Напомним, что в Чувашии амбулаторные центры помощи пациентам с COVID-19 и признаками ОРВИ стали работать без выходных. Новый график введён 31 января.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии с начала пандемии лабораторно подтверждён 51 791 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровел 42 881 человек, скончался 4202 ковидный больной.