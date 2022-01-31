Великий Новгород, 31 января, 2022, 13:56 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новгородской области с диагнозом COVID-19 госпитализировали 53 человека, что на 23 человека больше, чем сутками ранее. Об этом 31 января сообщили в федеральном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В регионе за сутки зафиксировали 459 случаев заражения коронавирусом, что на 19 случаев больше, чем за предыдущие сутки. Только в Великом Новгороде выявили 264 новых случая заболевания ковидом. В области продолжает увеличиваться статистика заражений.

За сутки в Новгородской области не зафиксировали ни один случай смерти от ковида, как основной причины. Сутками ранее в регионе также была нулевая смертность от COVID-19.

Отрицательный тест на ковид получили за сутки 235 ранее заразившихся человек. Это на 19 человек больше, чем за предыдущие сутки. После спада показатель выздоровления начал стремительно нарастать в регионе.

За всё время пандемии в Новгородской области выявили 71 411 случай заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19, как основной причины, скончались 838 человек, а выздоровел 66 321 человек.