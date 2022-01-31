Валуйки, Белгородская область, 31 января 2022, 14:13 — REGNUM Несколько десятков родителей пожаловались на симптомы отравления у своих детей в школе №4 в Валуйках Белгородской области. Проверку информации начали в прокуратуре, сообщили ИА REGNUM 31 января в пресс-службе надзорного ведомства.
В социальных сетях родители рассказали, что у детей 28 января поднялась температура и началась рвота. Глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов пояснил, что у школьников предварительно было диагностировано «ОРВИ. Ротовирусная инфекция», из школьной столовой на исследование взяли суточные пробы готовых блюд, обследован персонал пищеблока.
По данному факту Валуйская межрайонная прокуратура организовала проверку. В ведомстве намерены дать оценку исполнению в учреждении санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при организации питания детей.