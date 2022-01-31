Валуйки, Белгородская область, , 14:13 — REGNUM Несколько десятков родителей пожаловались на симптомы отравления у своих детей в школе №4 в Валуйках Белгородской области. Проверку информации начали в прокуратуре, сообщили ИА REGNUM 31 января в пресс-службе надзорного ведомства.

Столовая

В социальных сетях родители рассказали, что у детей 28 января поднялась температура и началась рвота. Глава Валуйского горокруга Алексей Дыбов пояснил, что у школьников предварительно было диагностировано «ОРВИ. Ротовирусная инфекция», из школьной столовой на исследование взяли суточные пробы готовых блюд, обследован персонал пищеблока.

«В ходе проведения анализа посещаемости детьми школы выявлено, что более 20% детей отсутствуют по причине заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Приказом директора Валуйской средней школы N4, с 31 января по 6 февраля школа переведена на дистанционный режим обучения», — уточнил чиновник.

По данному факту Валуйская межрайонная прокуратура организовала проверку. В ведомстве намерены дать оценку исполнению в учреждении санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при организации питания детей.