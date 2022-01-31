Орел, 31 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Громкое уголовное дело об убийстве студента направлено в суд в Орловской области. О завершении следствия корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону 31 января.

mosaic36 Убийство

Обвиняемой по делу проходит 26-летняя женщина. По версии следствия, ночью 6 июня 2021 года в одной из комнат общежития вуза она трижды ударила молодого человека ножом, от ран он скончался на месте. Женщина пыталась скрыться и была задержана при попытке покинуть территорию Российской Федерации.

По данным местных СМИ, погибший приехал в Орёл из Афганистана. И он, и обвиняемая в его убийстве являлись слушателями Орловского юридического института МВД.

Фигурантка дела полностью признала вину в совершенном преступлении и раскаялась в содеянном. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.