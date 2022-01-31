Курск, 31 января, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Курской области 31 января выявлены первые случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Сегодня впервые штамм «Омикрон» лабораторно подтвердился у шести курян. Это значит, что новый штамм постепенно вытесняет «Дельту». Всего в регионе на сегодняшний день выявлено +503 заболевших. Напоминаю, вакцинация существенно снижает риск тяжелого протекания болезни», — прокомментировал глава региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние сутки были госпитализированы 93 человека, выписаны — 168, скончались — три.