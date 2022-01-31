Калуга, 31 января, 2022, 13:43 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 53 ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 31 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Положительный результат тестов на коронавирус за последние сутки подтверждён у 589 человек. Днём ранее, 30 января, в регионе было зарегистрировано 500 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 71 068 человек, 64 009 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 292 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.