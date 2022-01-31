Красноярск, 31 января, 2022, 13:12 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 18 пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция» (30 января — 13). Об этом ИА REGNUM сообщили 31 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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С начала пандемии в Красноярском крае умерли уже 9455 человек с диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 31 января в крае выявлено 187 765 носителей коронавируса, выздоровели 168 673 жителя региона.