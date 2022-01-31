Москва, 31 января, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Сегодня, 31 января, рубль сохраняет тенденцию восстановления третью торговую сессию подряд, корректируясь от минимумов ноября 2020 года, отмеченных на минувшей неделе, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Pixabay.com Деньги

«После прокола отметки 80 руб., доллар плавно и размеренно отступает, и сегодня приближается к отметке 77 руб., которая может вернуть в игру покупателей американской валюты.

Укрепление рубля выглядит неуверенным и, скорее всего, будет временным. На геополитическом фронте обстановка остается напряженной.

Сегодня британский парламент может представить законопроект об ужесточении антироссийских санкций, да и в целом ситуация вокруг Украины далека от разрешения, а значит, попытки роста нашей валюты следует рассматривать как возможность для последующих продаж на более выгодных уровнях.

Более устойчивого и ощутимого роста рубля не стоит ожидать до тех пор, пока в геополитике не произойдет разрядка, которой пока не предвидится.

Из положительных моментов можно выделить нефтяной фактор, ведь Brent находится в районе важного уровня $90 за баррель.

Впрочем, этот драйвер сейчас находится на заднем плане, и все внимание игроков направлено на Украину и возможные последствия дальнейшего обострения ситуации.

В случае прокола уровня 77 руб. могут активизироваться долларовые быки и вернуть пару ближе к верхней границе диапазона.

Это может произойти уже в скором времени, тем более, что о полноценном возвращении спроса на риск речи пока не идет», — считает эксперт.