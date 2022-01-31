Оренбург, 31 января, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Оренбургской области из-за всплеска заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией резко выросла нагрузка на амбулаторно-поликлиническую службу. В этой связи к работе в поликлиниках начали привлекать студентов шестого курса медвуза. Об этом сообщает областной минздрав.

Kurganobl.ru Студенты-медики

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В Оренбурге, в частности, нагрузка увеличилась втрое по сравнению с прошлой неделей (24−39 января), в других муниципалитетах — от 50% до двух раз.

«Максимальная нагрузка сейчас ложится на поликлиники и выездные бригады. В связи с чем в поликлиниках приостановлена плановая помощь с целью высвобождения кадровых ресурсов для оказания медицинской помощи неотложным пациентам. Также для этого максимально привлечены студенты шестого курса медицинского университета», — сказали в министерстве.

Глава ведомства Татьяна Савинова подчеркнула, что на сегодняшний день поликлиники справляются с потоком пациентов, а рост заболеваемости COVID-19 был ожидаемым.