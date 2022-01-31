Красногорск, 31 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 490 человек с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 31 января в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днем ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 566 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 1558 человек выздоровели после COVID-19.