Нью-Йорк, США, 31 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Spotify потерял более 2 миллиардов долларов рыночной стоимости после того, как фолк-рок певец Нил Янг удалил свою музыку из сервиса в знак протеста против дезинформации о вакцине, распространяемой в подкасте ведущего Джо Рогана. Об этом 30 января сообщил портал NME.

Скриншот с официального сайта Spotify Стриминговый сервис Spotify

Янг объявил, что уберет свою музыку из потокового сервиса в начале этой недели. Он сказал, что Spotify «распространяет ложную информацию» о вакцине от коронавруса, поддерживая такие подкасты, как The Joe Rogan Experience. «Я делаю это, потому что Spotify распространяет ложную информацию о вакцине, что может привести к смерти тех, кто им верит», — написал Янг, также добавив: «Они могут оставить Рогана или Янга, но не обоих сразу».

Как сообщает источник, акции Spotify упали на 6 процентов с 26 по 28 января после того, как Янг удалил свою музыку с платформы. Потоковый сервис уже переживал падение цен на свои акции в начале 2022 года, сообщив о снижении стоимости акций на 25 процентов по состоянию на 25 января. Рост рынка в пятницу 28 января привел к тому, что акции Spotify восстановились в цене, поднявшись до 172,98 доллара за акцию, но это произошло до того, как Джони Митчелл поддержала протест, объявив, что она также удалит свою музыку с платформы. «Безответственные люди распространяют ложь, которая стоит людям жизни», — написала она. «Я солидарна с Нилом Янгом и медицинскими сообществами в этом вопросе».

Это не первый случай, когда Spotify подвергается критике за контент Рогана. Ранее в январе 2022 года 270 ученых написали письмо в связи с «опасной» дезинформацией ведущего подкаста о коронавирусе. Они процитировали декабрьский эпизод шоу, в котором Роган брал интервью у врача Роберта Мэлоуна, который утверждал, что американцев «загипнотизировали», заставив носить маски и делать прививки.