Красногорск, 31 января, 2022, 12:45 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 1558 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 31 января статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 626 312 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 760 914.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 31 января число жертв COVID-19 увеличилось на 33 человека.