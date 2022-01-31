Москва, 31 января, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Совет Думы может на заседании 14 февраля рассмотреть вопрос о помощи ЛНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

На фоне волны «Омикрон» Госдума сократила число пленарных заседаний, ближайший Совет Думы, который определяет повестку, состоится 14 февраля.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что предложение оказать помощь ЛНР и ДНР на фоне агрессии Украины поддержали депутаты всех фракций.

В январе Совет Думы принял решение в феврале обсудить проект обращения к главе государства по поводу Донбасса.

Проект постановления о признании ЛНР и ДНР внесли в Госдуму депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым 19 января. Парламентарии обращаются к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.

Признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз и реализации политики геноцида по отношению к жителям республик, а также для укрепления международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и положит начало процессу международного признания обоих государств, отмечается в проекте обращении.

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