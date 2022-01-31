Тбилиси, 31 января, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Троих шахтёров из Ткибули, пострадавших при взрыве, перевели в реанимацию ожогового центра в Тбилиси. Об этом 31 января сообщил журналистам руководитель медучреждения Гуга Кашибадзе.

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«На рассвете доставили восьмерых шахтеров. Они, предположительно, получили разные повреждения в результате взрыва метана. Троих пациентов поместили в отделении ожогов и реанимации», — рассказал врач.

Кашибадзе отметил, что состояние одного из пострадавших особенно тяжёлое, он получил 60% ожогов тела. Также у него были повреждены дыхательные пути и был продолжительный шок.

Напомним, прошлой ночью в одной из шахт в Ткибули произошёл взрыв. Один человек погиб. Причины происшествия уточняются.