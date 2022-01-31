Красногорск, 31 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 31 января статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 11 470 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 36 случаев больше аналогичного показателя 30 января. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 11 434 человек, а днем ранее — у 10 725 жителей Подмосковья.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 124 070 новых случаев заражения коронавирусом.