Минск, 31 января, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Ряд ответных мер поручил реализовать правительству Белоруссии в отношении Литвы в случае, если власти последней не будут пропускать белорусские грузы, президент республики Александр Лукашенко. Он заявил об этом 31 января, принимая с докладом премьер-министра страны Романа Головченко, а также руководителей предприятий «Беларуськалий» и БКК, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Если, к примеру, Литва не хочет пропускать наши грузы в порт и в порту переваливать, хорошо, это их право. Если это произойдет, Роман Александрович, значит, буквально в течение нескольких дней должны быть реализованы те мероприятия, о которых мы договаривались в отношении самой Литвы», — сказал он.

При этом Лукашенко добавил, что Минск не инициирует каких-либо процессов с Литвой, Латвией, Польшей или Украиной, которые могли бы привести Белоруссию «в клинч» с указанными странами, так как властям республики этого не нужно.

«Тем более, я же сказал в пятницу: меня мало волнует — сохранить лицо — не сохранить… Надо им сохранить лицо — пускай выходят и договариваются. Мы готовы к тому, чтобы договариваться. Но если они и дальше будут нас давить, значит, мы задействуем тот план, который у нас есть», — указал белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Белоруссия, попавшая под санкции Евросоюза, использует Эстонию для экспорта своих нефтепродуктов, причем в рекордных количествах.