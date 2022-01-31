Кемерово, 31 января, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 31 января, свободным остаётся 18% коечного фонда, предназначенного для пациентов с коронавирусом. Об этом на аппаратном совещании сообщила и. о. министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

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По её данным, из 2137 занято 1746 коек. К открытию готовят ещё 120 мест.

При этом Зеленина уточнила, что общий процент госпитализированных от заразившихся — 10%, в большинстве случаев лечение проходит амбулаторно.