Якутск, 31 января, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Всех жителей Якутии, которые лечатся от коронавируса амбулаторно, необходимо полностью обеспечить необходимыми медикаментами. Об этом написал 31 января глава республики Айсен Николаев в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Поручил министру здравоохранения Лене Афанасьевой не допускать никаких самостоятельных решений главных врачей больниц о форме выдачи бесплатных лекарств. Все, кто проходит лечение амбулаторно, должны быть обеспечены бесплатными лекарствами. Также необходимо следить за запасами медикаментов в районных больницах. Никаких жалоб со стороны жителей по этому поводу возникать не должно», — отметил глава республики.

Он также констатировал, что медикаменты для борьбы с COVID-19 должны быть в наличии в аптеках.

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К жителям региона Айсен Николаев обратился с просьбой не посещать красную зону, если отсутствуют симптомы ОРВИ. По его данным, 29 и 30 января без признаков заболевания к врачам обратились 500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, якутяне активно комментируют заявление минздрава республики о том, что всем заболевшим коронавирусом должны в течение суток выдавать бесплатные лекарства. В основном люди пишут, что им не выдали обещанные государством медикаменты.