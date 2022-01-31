Бухарест, 31 января, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Из-за сильных снегопадов, обрушившихся на северо-западные и северо-восточные и южные районы Румынии, в ряде уездов страны закрыты десятки автомобильных магистралей, ограничено движение на некоторых дорогах международного значения. Об этом 31 января сообщает Румынское телевидение.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

Согласно официальной информации, полностью прекращено движение транспорта на участках Новачи — Ранка в уезде Горж (Валахия), Гырда-де-Сус — Сфоартеа в уезде Альба (Трансильвания) и Руда — Поэница Войни в уезде Хунедоара (Северная Трансильвания).

Введен режим частичного ограничения на передвижение в труднодоступных районах уездов Арджеш, Бистрица-Нэсэуд, Брашов, Ковасна и Марамуреш.

По некоторым данным, дорожная полиция взяла под свой контроль трафик на нескольких направлениях в районе румынско-венгерской и румынско-болгарской границы. Синоптики прогнозируют дальнейшее ухудшение метеоусловий в указанных регионах.