Кемерово, 31 января, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Кемеровской области снизилась доля детей и подростков в числе тех, кто обратился за медицинской помощью с коронавирусом и ОРВИ. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 31 января, сообщила и. о. министра здравоохранения региона Елена Зеленина.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"По сравнению с предыдущей субботой количество обратившихся в «красную зону» детей снизилось на 61%, — уточнила Зеленина. — Причиной этого стал в том числе перевод на дистанционное обучение отдельных классов и школ по достижению барьера 20% заболевших».

В настоящее время в Кузбассе госпитализировано 67 детей и подростков. При этом в Кемерове и Новокузнецке открыли специализированные койки для детей.