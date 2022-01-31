Красногорск, 31 января, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Количество вызовов врачей на дом в Подмосковье по сравнению с показателями, которые были до начала пандемии, выросло примерно в 15 раз. Об этом 31 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Связано это с тем, что на территории региона существенно выросло число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом.

«Количество выявленных у нас растет, вчера достигло почти 12 тысяч. Специфика этого штамма тоже известна, это амбулаторное лечение. Мы привлекли на горячую линию, на первичное звено дополнительные силы. При этом число вызовов врачей с традиционных 5−7 тыс., на прошлой неделе доходило до 80−82 тыс.» — сказал Воробьев.