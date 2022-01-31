Абакан, 31 января, 2022, 12:18 — ИА Регнум. По состоянию на 31 января в Хакасии от коронавирусной инфекции привито 279 тысяч 305 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Штамм «Омикрон» наступает: в регионах России уходят на удалёнку и дистант»

Получили обе дозы вакцины и завершили вакцинацию 195 тысяч 932 человека. Известно и количество жителей региона, прошедших ревакцинацию, — 54 тысячи 274 человека.

Что касается вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет, в Хакасии привит 31 человек. Кроме того, прививки сделали 194 беременные женщины.

По оценкам минздрава, план вакцинации в Хакасии исполнен на 69,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве заявили, что для создания коллективного иммунитета в Хакасии необходимо привить 80% населения — 322 тысячи человек.