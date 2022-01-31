Киркук, Ирак, , 12:14 — REGNUM Боевики атаковали блокпост служб безопасности в иракской провинции Киркук. Об этом 31 января сообщает информационное агентство Shafaq.

(сс) The U.S. Army

По данным журналистов, инцидент произошёл в районе Эр-Рияд. В результате нападения двое офицеров федеральной полиции Ирака погибли и несколько силовиков получили ранения.

Отмечается, что за нападением стоит одна из спящих ячеек группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ответ на нападение, утром 31 января, два самолёта ВВС Ирака нанесли удар по одному из укрытий террористов в провинции Нейнава. В результате операции были уничтожены шесть боевиков.