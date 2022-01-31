Таллин, 31 января, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Белоруссия, попавшая под санкции Евросоюза, использует Эстонию для экспорта своих нефтепродуктов, причем в рекордных количествах. Об этом сообщило эстонское издание Eesti Paevaleht.

Иван Шилов ИА REGNUM Порт Таллина

Так, в 2021 году импорт белорусских нефтепродуктов был почти в три раза больше, чем годом ранее. При этом в Эстонию была направлена треть белорусской нефти, которая раньше направлялась в латвийские порты. Сообщается, что для экспорта нефтепродуктов в обход санкций использовались фальшивые товарные коды: попадающие под санкции нефтепродукты декларировались под свободными от ограничений кодами.

«Еще поразительнее то, что Эстония, по сути, единственная страна Европейского союза, которая вообще импортирует из Белоруссии товары с кодом 2 707. В прошлом году в некоторые месяцы доля Эстонии в импорте товаров с этим кодом в ЕС достигала более 99%, а в отдельные месяцы она составляла 100%», — указало издание.