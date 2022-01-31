Красный Сулин, Ростовская область, 31 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Новые очистные сооружения в Красном Сулине (Ростовская область) будут построены до конца 2022 года. Об этом сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Михаил Полухин.

Belregion.ru Очистные сооружения

По его словам, в настоящее время на объекте продолжаются строительно-монтажные работы. Строительная готовность превышает 70%. Проектная мощность объекта — 10 тыс. куб. метров в сутки.

Наряду с этим проводится реконструкция канализационных коллекторов. Общая стоимость работ превысит 738 млн рублей.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области также ведётся строительство нового комплекса очистных сооружений в посёлке Гигант Сальского района. Производительность объекта составит 1 тыс. куб. метров в сутки. Стоимость строительства превысит 274 млн рублей.