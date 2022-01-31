Порт-о-Пренс, 31 января, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Гаити Фриц Альфонс Жан был назначен временным президентом после проведенного 30 января голосования. Об этом сообщает новостное агентство Listin Diario.

(сс) Office of U.S. Ambassador to U.N Президент Гаити Жовенель Моиз

В голосовании принимали участие различные правительственные и общественные организации, вошедшие в самопровозглашенный Национальный переходный совет. Среди организаций, входящих в совет, была также партия, к которой принадлежал убитый в июле 2021 года президент Жовенель Моиз. Жан должен будет возглавлять страну на протяжении двух лет, в конце которых должен будет провести выборы на все государственные должности.

Выборы прошли против воли правительства, возглавляемого более шести месяцев премьер-министром Ариэлем Анри. Премьер-министр отказался от проведения голосования 30 января и отверг создание другого правительства, ранее он уже несколько раз переносил президентские выборы по тем или иным причинам. Он пообещал в ближайшие месяцы созвать учредительное собрание, которое будет отвечать за проведение выборов.