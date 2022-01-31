Чебоксары, 31 января, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Чувашии амбулаторные центры помощи пациентам с COVID-19 и признаками ОРВИ перешли на режим работы без выходных. Об этом сообщает республиканское министерство здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Врач

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График работы амбулаторных ковидных центров, где также принимают пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций, изменился из-за роста заражений коронавирусом и заболевания COVID-19. Они начали работать без выходных: в будни — по прежнему графику, в субботу — с 7 утра до 19 часов, в воскресенье — с 8 утра до 13 часов.

Новый режим работы коснулся всех учреждений данного профиля на территории Чувашии.

Врачи напоминают, что при появлении одышки, надрывного кашля и превышения температуры 37,5 градусов нужно обращаться за медицинской помощью, чтобы как можно раньше начать лечение и избежать тяжёлых последствий.

«К сожалению, COVID-19 не поддаётся банальной терапии, тем, чем мы привыкли лечить обычное ОРВИ. Поэтому необходима грамотная медицинская помощь, особенно лицам с хроническими заболеваниями», — отмечает главный внештатный терапевт республиканского министерства здравоохранения Лариса Тарасова.

Ранее власти заявляли, что амбулаторную помощь получают более 3 тыс. пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 января в Чувашии со ссылкой на необходимость «стабилизации эпидемической обстановки» приостановлены профосмотры, диспансеризация взрослого населения, медицинские осмотры детей и оказание плановой медицинской помощи взрослым в амбулаторных условиях.

Отметим, что ранее глава Чувашии Олег Николаев возмутился тем, что ряд учреждений дополнительного образования в Чебоксарах и Новочебоксарске продолжили работать в очном формате, несмотря на перевод в дистанционный режим.

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