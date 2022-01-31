Канберра, , 11:40 — REGNUM Согласно данным последнего опроса австралийских избирателей Newspoll, проведенного издательством The Australian, поддержка Либеральной партии Австралии и правящей «Коалиции» во главе с премьер-министром страны Скоттом Моррисоном упала до самого низкого уровня с 2018 года. Об этом 31 января сообщил телеканал Nine News со ссылкой на результаты опроса.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Так, результаты показывают, что поддержка Либеральной партии упала на три пункта до 34%, в то время как за лейбористов готовы проголосовать 41% респондентов.

Партии, входящие в «Коалицию», также отстают от лейбористов — 56% против 44% по результатам двухпартийного предпочтительного голосования, что является худшим результатом с того момента, как Моррисон стал премьер-министром Австралии.

Однако, несмотря на падающие рейтинги, Моррисон намерен повести «Коалицию» на парламентские выборы в этом году.

В опросе Newspoll, проведенном в период с 25 по 28 января, приняли участие 1 526 австралийцев, обладающих право голоса.