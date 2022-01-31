Чита, 31 января, 2022, 11:20 — ИА Регнум. В Забайкальском крае по состоянию на 31 января наблюдаются самые низкие показатели с диагнозом пневмония за всё время регистрации инфекции, и практически нет бессимптомных форм коронавируса. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона 31 января сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Лапа. Её слова цитирует пресс-служба губернатора.

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Также известно, что суточный показатель заболеваемости COVID-19 в регионе оказался ниже, чем по Российской Федерации, при этом 36% зарегистрированных случаев приходится на Читу, 46% — на Агинский Бурятский округ.

Главный санитарный врач региона обратила внимание, что в настоящее время Забайкалье по заболеваемости COVID-19 находится на четвертом месте в ДФО, наиболее сложная ситуация отмечена в Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю (с 24 по 30 января 2022 года) заболеваемость COVID-19 в Забайкалье увеличилась более чем в два раза.

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