Липецк, 31 января, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Липецкой области с 1 февраля будет приостановлена диспансеризация населения в медицинских организациях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Поликлиника

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В полном объёме продолжат проводить предварительные и периодические профосмотры.

На такие меры власти региона пошли для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Приостановка диспансеризации позволит освободить дополнительный медицинский персонал для работы с ковидными больными.

В связи с резким ростом числа зарегистрированных случаев COVID-19 количество вызовов врачей на дом увеличилось в несколько раз. При этом в инфекционных госпиталях пока нет большого прироста госпитализированных — из 1400 коек 42,6% свободны. Медики связывают это с особенностями штамма омикрон, который, как правило, протекает в более лёгкой форме, и активным экспресс-тестированием на коронавирус.