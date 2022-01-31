Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM Интернет-ресурс об акции бойкотирования предпринимателями проверки иммунных сертификатов в Санкт-Петербурге закрылся. При переходе по ссылке недоступны ранее размещённые там материалы.

QR-код geralt

Сайт qr-cod.net был сетевой площадкой для обнародования списка участников так называемого QR-сопротивления. До закрытия на сайте были представлены 176 организаций, как из Петербурга, так и из других регионов Российской Федерации, открыто отказавшихся от проверки QR-кодов клиентов и посетителей.

После ареста инициатора бойкота Александра Коновалова ранее размещённая гиперссылка в «шапке» профиля бизнесмена в Instagram пропала. На её месте теперь ссылка на телеграм-чат.

При этом при переходе по ссылке QR-сопротивления от прежнего ресурса осталась только иконка самого сайта, на которой изображен перечеркнутый QR-код. На самой странице висит эмблема платформы, на которой был размещён сайт.

Напомним, ресторатора Александра Коновалова отправили под стражу до 27 марта 2022 года по обвинению в посредничестве в передаче взятки. Сторонники бизнесмена намерены выступить в его защиту, активисты пишут блогерам и депутатам, а также заверяют нотариальные поручительства за Коновалова, чтобы его отпустили из СИЗО.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге суд арестовал ресторатора — противника QR-кодов