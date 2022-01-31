Чита, 31 января, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В связи со стремительном ростом заражений коронавирусом в Забайкалье объявлено о переводе культурных мероприятий в онлайн-формат уже с 31 января. Подробности с оперативного совещания сообщает пресс-служба правительства региона.

(сс) hamonazaryan1 Онлайн

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«На прошлой неделе мы провели 174 мероприятия в реальном времени, 45 в режиме онлайн, теперь уходим полностью на дистанционный вариант», — пояснила зампред правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова.

По её словам, утверждена квота для каждого муниципального образования по «Пушкинской карте». На сегодня на территории края 26 учреждений подключены к проекту.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 31 января общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 102 568 (+553 за минувшие сутки).

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