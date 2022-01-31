Уфа, 31 января, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Жители Башкирии не должны стоять в очередях на прием в поликлинику и мерзнуть на улице. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном заседании в республиканском правительстве.

Onf.ru В поликлинике

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Он напомнил, что в Башкирии было принято решение о том, что поликлиники начинают работать с 07:30 до 22:00 часов. При этом не везде было выполнено это решение.

«Эту работу выполнили плохо. В поликлиники не вышли обещанное количество студентов и ординаторов, может, это связано с организационными вопросами. Этот вопрос нужно решить оперативно», — заявил Хабиров.

Глава республики сообщил, что у некоторых поликлиник Стерлитамака и Уфы утром собрались большие очереди из жителей, некоторые жители ждали на улице.

«Нужно продумать, чтобы люди не стояли на улице. Хорошо, что сегодня не — 20°С», — заявил глава региона.