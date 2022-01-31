Улан-Удэ, 31 января, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с COVID-19. Трое скончавшихся были старше 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв коронавируса в республике за время пандемии достигло 2605.

По данным на 31 января, в ковидных стационарах республики лечатся 1823 пациента (+187 за сутки), у 795 из которых также выявлена внебольничная пневмония. 112 тяжёлых больных находятся в реанимации, 37 подключены к аппаратам ИВЛ.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2027 коек: заняты — 1823, свободны — 204 койки. Занятость коечного фонда составляет 89,9%», — отметили в оперштабе.