Нур-Султан, , 10:37 — REGNUM Указ о внесении изменения в полномочия государственного секретаря Казахстана подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев. Документ 31 января обнародован на портале нормативных правовых актов.

Касым-Жомарт Токаев Kremlin.ru

По новому указу, госсекретарь республики, кроме уже имеющихся у него функций, по поручению президента Казахстана может представлять интересы последнего во время общения с политическими партиями страны, а также вести координацию деятельности госкомиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий, Национального совета общественного доверия и Совета по молодежной политике.

При этом 5 января должность госсекретаря Казахстана занял Ерлан Карин, до этого являвшийся помощником президента республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее геологи компании «Казмунайгаз» обнаружили новые залежи нефти на юго-западе Казахстана.