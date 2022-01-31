Москва, , 10:30 — REGNUM Из-за недостаточного числа отрицательных тестов на коронавирус SARS-CoV-2 российские скелетонисты Никита Трегубов и Владислав Семенов не будут выступать на зимних Олимпийских играх (ОИ) 2022 года в Пекине. Об этом 31 января сообщила президент Федерации бобслея России Елена Аникина.

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«Несколько человек из олимпийской команды по бобслею и скелетону сегодня не полетят в Пекин. Трегубов и Семенов, к огромному моему сожалению, вынуждены будут пропустить Олимпиаду», — приводит ее слова ТАСС.

Также Аникина указала, что Никита Трегубов заменен в олимпийской сборной по бобслею и скелетону России Евгением Рукосуевым, а Владислав Семенов — Даниилом Романовым.

Кроме того, глава Федерации бобслея России добавила, что часть оставшихся в РФ спортсменов в данный момент ожидает результатов тестов на SARS-CoV-2 и в случае, если таковые покажут отрицательный результат, они вылетят в Пекин позже.

«Если не успевают, то у них есть замена, которая готовится сейчас на базе и ежедневно проходит тестирование на коронавирус», — уточнила она.

Отметим, олимпийская сборная по бобслею и скелетону вылетит из Москвы в Пекин вечером 31 января.