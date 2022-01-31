Биробиджан, 31 января, 2022, 10:27 — ИА Регнум. У двоих жителей Еврейской автономии обнаружили штамм коронавирусной инфекции «Омикрон». Заболеваемости COVID-19 в регионе растёт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 января в оперативном штабе региона по коронавирусу.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Эпидемическая ситуация в ЕАО остаётся напряжённой, помимо COVID-19 в регионе активно циркулируют также грипп и ОРВИ. Чаще всего болеют дети. Один из заразившихся «Омикроном» — несовершеннолетний.

«Предыдущие штаммы ковида не были агрессивны по отношению к детям. «Омикроном» — по наблюдению коллег из других регионов — дети болеют активно. В свете сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом это особенно важно», — отметил главный санитарный врач региона Павел Копылов. Он призвал жителей автономии прививать детей от коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, отказавшихся воспользоваться медицинской маской пассажиров городских автобусов Биробиджана выпроводят на улицу. Такое решение было принято на спецсовещании при правительстве региона. Власти также намерены усилить контроль за дезинфекцией в общественном транспорте.