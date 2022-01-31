В Еврейскую АО завезли новый штамм коронавируса «Омикрон»
Биробиджан, 31 января, 2022, 10:27 — ИА Регнум. У двоих жителей Еврейской автономии обнаружили штамм коронавирусной инфекции «Омикрон». Заболеваемости COVID-19 в регионе растёт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 января в оперативном штабе региона по коронавирусу.
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Эпидемическая ситуация в ЕАО остаётся напряжённой, помимо COVID-19 в регионе активно циркулируют также грипп и ОРВИ. Чаще всего болеют дети. Один из заразившихся «Омикроном» — несовершеннолетний.
Как сообщало ИА REGNUM, отказавшихся воспользоваться медицинской маской пассажиров городских автобусов Биробиджана выпроводят на улицу. Такое решение было принято на спецсовещании при правительстве региона. Власти также намерены усилить контроль за дезинфекцией в общественном транспорте.