Ульяновск, 31 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области приняты дополнительные ограничения в части посещения детей тренировок и клубных формирования. Их работа приостановлена, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Юлия Лилишенцева ИА REGNUM Тренировки бегунов любителей в манеже

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Власти отмечают резкий рост заболеваемости ОРВИ и ковидом среди детей. С учётом ухудшения эпидемической обстановки с 31 января по 7 февраля для несовершеннолетних приостанавливаются тренировки в организациях, занимающихся спортивной подготовкой и оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги.

Также временно приостановлена работа кружков и секций при клубно-досуговых учреждениях в части предоставления услуг несовершеннолетним.

Напомним, что в Ульяновской области приостановлена диспансеризация детей и взрослого населения, за исключением тех, кто переболел ковидом. Также на дистанционный формат обучения ушли школьники, учащиеся колледжей и техникумов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 127 710 случаев заражения коронавирусом, вылечились 118 323 человека, скончались от ковида и осложнений 4065 жителей.