Белгород, 31 января, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Студентка Белгородского государственного университета Дарья Пирогова стала чемпионкой мира по смешанным единоборствам, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза.

Ринг

Чемпионат проходил в Абу-Даби, в соревнованиях участвовали свыше 500 спортсменов из 60 стран мира. Дарья Пирогова выступала 29 января в весовой категории до 70,3 килограмм среди юниорок 18−20 лет. Студентка вступила в поединок с австралийкой Эрин Картер, золото ей присуждено раздельным решением судей.

Дарья Пирогова стала первой представительницей Белгородской области, которая выиграла чемпионат мира по ММА.