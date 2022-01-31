Улан-Удэ, 31 января, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Бурятии из федерального бюджета выделили 59 млн рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе ОМС. Решение принято в связи с распространением штамма коронавируса «Омикрон», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Правительство Бурятии Поликлиника в Улан-Удэ

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Полученные средства, как отмечается, позволят сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, заразившиеся чаще всего обращаются в поликлиники, и основная нагрузка ложится на амбулаторную сеть.

Глава правительства поручил Минздраву РФ проконтролировать получение федеральных денег территориальными фондами ОМС, поскольку от этого зависит «бесперебойное функционирование всего первичного звена».